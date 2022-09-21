Путин идет на политический риск, надеясь создать больше боевой силы, - Британская разведка

Руководство РФ хочет задействовать больше боевой силы для войны с Украиной. Но Путин идет на значительный риск, изменяя стратегию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на возведение Министерства обороны Великобритании в Twitter.

"Российские силы в Украине продолжают испытывать недостаток личного состава. 20 сентября 2022 года Дума России проголосовала за внесение поправок в закон, расширяющих наказание за неисполнение обязательств военнослужащими, что "предназначено для ограничения количества дезертирств и отказов".

Российское гражданское и военное руководство за последние две недели столкнулось со значительным давлением. Эти новые меры, скорее всего, были выдвинуты из-за общественной критики и знаменуют собой дальнейшее развитие стратегии России", - говорится в сообщении, отмечают в Минобороны Британии.

"В Минобороны Британии подчеркивают, что "Путин идет на больший политический риск, надеясь создать больше боевой силы, развенчивая мифы о том, что Россия не находится ни в состоянии войны, ни в национальном кризисе".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские защитники поразили колонну военной техники россиян в Новой Каховке, - ОК "Південь"

Как отмечается в сводке, 20 сентября 2022 г. администрации оккупированных Россией Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины объявили о проведении референдума о присоединении к Российской Федерации. Эти референдумы прошли по официальному признанию российской Думой "ДНР" и "ЛНР" 21 февраля 2022 года.

"Эта срочность, вероятно, вызвана опасениями неизбежного наступления Украины и ожиданием большей безопасности после формального присоединения к России", - говорится в сообщении.