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Путин объявил о проведении частичной мобилизации. ВИДЕО

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Путин объявил о проведении частичной мобилизации. ВИДЕО
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.

Отмечается, что об этом Путин объявил в своем обращении:

"Призову на военную службу будут подлежать только граждане, которые сейчас находятся в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт".

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Он отметил, что мобилизованные перед отправкой в части будут обязательно проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта войны в Украине, которую Путин называет "специальной военной операцией".

Топ комментарии

  • 5 копійок
    Буряти закінчились?
  • Віталій Турченюк
    Могилізація усієї русні почалася. путін таки обі@рався та й обі@цявся. Слава ЗСУ!
  • Anton Sinelnyk 40c9e186
    ой, а что у ***** такой план был изначально? все идет по плану
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