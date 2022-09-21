ВСУ уничтожили штаб и склад боеприпасов врага в Сватово
Об этом сообщил в Telegram глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"Украинское командование подтверждает уничтожение комендатуры в Сватово, где противник организовал штаб и состав боеприпасов. За прошедшие сутки там прогремели несколько взрывов. Они произошли в комендатуре, бывшем МКДС и складах боекомплекта в районе АТП. Все эти объекты российские оккупанты использовали для указанных выше нужд", - говорится в сообщении.
Он добавил, что на фоне больших потерь на фронте россияне продолжают принудительную мобилизацию. Значительное количество раненых, даже из недавно призванных "вагнеровцев", поступило в первую городскую больницу Луганска и отказывается вернуться в ряды вооруженных формирований оккупанта.