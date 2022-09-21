Шольц на Генассамблее ООН: Мы не примем мир, продиктованный Россией

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в своем выступлении на Генассамблее ООН подчеркнул, что если стремиться к реальному окончанию войны, нельзя принимать мир на условиях Кремля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Spiegel.

Шольц начал речь с того, что отметил важность поддержания мирового порядка, основанного на правилах, а не "праве более сильного", и подчеркнул, что для этого страны не могут оставаться в стороне, когда эти принципы нарушаются.

Подойдя к теме войны РФ против Украины, он назвал действия Путина "вопиющим империализмом", фактически повторив слова президента Франции Макрона.

Он назвал анонсированные псевдореферендумы РФ новым витком эскалации российской агрессии, поскольку дальше Россия может назвать украинское контрнаступление "нападением на себя".

"Если мы хотим, чтобы война Путина закончилась - мы не можем быть безразличны к тому, как именно она закончится. И поэтому мы не примем мир, продиктованный Россией, и не будем признавать никаких псевдореферендумов. Поэтому Украина должна быть способна защищаться от российского вторжения", – подчеркнул Шольц.

Канцлер не сказал, какую реакцию предлагает в ответ на проведение Россией фейковых референдумов.

Он также подчеркнул, что правила международного порядка нужно постоянно адаптировать к реальности и призвал к реформе институтов ООН.

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