Общие боевые потери РФ с начала войны – около 55 110 человек, 252 самолета, 2 227 танков, 1 340 артсистемы и 4 748 бронированных машины. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 21 сентября потери личного состава противника составляют около 55 110 человек.