Новости • Агрессия России против Украины, Война

Молдова осудила план РФ аннексировать оккупированные территории Украины путем проведения псевдореферендумов

1 15911
Молдова осудила план РФ аннексировать оккупированные территории Украины путем проведения псевдореферендумов
Официальный Кишинев осудил планы России провести псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины с целью объявить их частью своей территории.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое заявление обнародовал министр иностранных дел Нику Попеску.

"Молдова решительно осуждает план РФ аннексировать оккупированные территории Украины путем проведения псевдореферендумов. Подтверждаем поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно-признанных границ", - написал он.

Читайте: Путин пообещал "референдумы" на "исторических землях Новороссии": Донетчине, Луганщине, Херсонщине и в Запорожской области

Топ комментарии

  • Stanisław Lipski e940d0e5
    Это Молдова раздавала жителям Тирасполя и Рыбницы украинские паспорта? Молдова принимала их на работу в Одессе?
  • Vasily Melnyk
    Я вже кілька разів зустрічав тут на форумі "незадоволених" Молдовою.

    Хіба погано що Молдова , як івесь світ, засуджує спробу анексувати окупрвані території України?

    Хіба погано що Молдова з перших днів війни прийняла 500 000 біженців жінок і дітей з України (не всі залишились в Молдові - тільки 90 000, але притулок на час перебування на території Молдови і безплатний транзит в Європу організували)?

    Навіщо вони хотять посварити наші країни?

    Не подобається русні і малоросам що молдавани виявились добрими сусідами і підтримують чим можуть українців.

    Про участь деяких українців в війні в Придністров'ї на стороні русні мовчу.
  • каржилов георгий
    ага..или не корчинский вместе с кацапьем бил молдаваней и по сей день гордится этим или не украина до 14 года пропускала кацапье для ротации
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости