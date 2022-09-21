Молдова осудила план РФ аннексировать оккупированные территории Украины путем проведения псевдореферендумов
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Официальный Кишинев осудил планы России провести псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины с целью объявить их частью своей территории.
Как сообщает Цензор.НЕТ, такое заявление обнародовал министр иностранных дел Нику Попеску.
"Молдова решительно осуждает план РФ аннексировать оккупированные территории Украины путем проведения псевдореферендумов. Подтверждаем поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно-признанных границ", - написал он.