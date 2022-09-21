Путин угрожает миру ядерным оружием: "Это не блеф". ВИДЕО

Владимир Путин в своем обращении угрожал Западу ядерным оружием, добавив, что в РФ оно превосходит вооружение стран НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на обращение Путина.

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По его мнению, якобы "в Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе подталкивают Киев к переносу военных действий на территорию РФ".

"Уже не таясь говорят, что РФ должна быть всеми силами разгромлена на поле боя, с последующим лишением политического, экономического, культурного суверенитета. В ход пошел и ядерный шантаж. Речь идет не только о поощренных обстрелах ЗАЭС, что чревато атомной катастрофой. Но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей ведущих стран о возможности и допустимости применения против РФ оружия массового поражения – ядерного оружия", – сказал он.

Путин подчеркнул, что при угрозе Россия использует ядерное оружие.

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"Тем, кто позволяет себе такие высказывания, хочу напомнить, что наша страна также располагает разными системами поражения и по отдельным компонентам более современным, чем у стран НАТО. При угрозе своей территориальной целостности Россия использует все имеющиеся средства, это не блеф", – заявил он.