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РФ воюет не с Украиной, а с коллективным Западом, - Шойгу

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РФ воюет не с Украиной, а с коллективным Западом, - Шойгу
Россия вроде бы не ведет войну против Украины. Она продолжается с так называемым "коллективным Западом".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава Минобороны РФ заявил в своем обращении.

"Мы воюем не с Украиной, а с коллективным Западом, потому что оружие, которое было у Украины, оно фактически закончилось - это бывшее советское оружие. Многие, особенно младоевропейцы, передали все вооружение Украине, но мы все выбиваем, выбиваем, выбиваем" , – заявил Шойгу.

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Топ комментарии

  • Перехватчик
  • govtva
    Оленевод решил привести в Украину еще одну орду козлов.
  • Шимус
    во заливает сковородко лицый
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