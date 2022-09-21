РФ воюет не с Украиной, а с коллективным Западом, - Шойгу
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Россия вроде бы не ведет войну против Украины. Она продолжается с так называемым "коллективным Западом".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава Минобороны РФ заявил в своем обращении.
"Мы воюем не с Украиной, а с коллективным Западом, потому что оружие, которое было у Украины, оно фактически закончилось - это бывшее советское оружие. Многие, особенно младоевропейцы, передали все вооружение Украине, но мы все выбиваем, выбиваем, выбиваем" , – заявил Шойгу.