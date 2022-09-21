Шойгу о потерях РФ в войне: "На сегодняшний день 5 937 человек погибли". ВИДЕО

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что потери РФ составляют, якобы 5937 человек.

Об этом он сказал во время обращения, передает Цензор.НЕТ.

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"Наши потери сегодня 5 937 человек. Из общего числа раненых около 90% вернулись в строй. Это ребята, которые прошли через наши госпитали и продолжают службу", — заявил Шойгу.

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Отметим, что по данным Генштаба ВСУ и иностранной разведки, потери россиян гораздо больше. По состоянию на утро 21 сентября потери личного состава противника составляют около 55 110 человек.