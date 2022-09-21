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Шойгу о потерях РФ в войне: "На сегодняшний день 5 937 человек погибли". ВИДЕО

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Шойгу о потерях РФ в войне: "На сегодняшний день 5 937 человек погибли". ВИДЕО
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что потери РФ составляют, якобы 5937 человек.

Об этом он сказал во время обращения, передает Цензор.НЕТ.

"Наши потери сегодня 5 937 человек. Из общего числа раненых около 90% вернулись в строй. Это ребята, которые прошли через наши госпитали и продолжают службу", — заявил Шойгу.

Читайте: РФ воюет не с Украиной, а с коллективным Западом, - Шойгу

Отметим, что по данным Генштаба ВСУ и иностранной разведки, потери россиян гораздо больше. По состоянию на утро 21 сентября потери личного состава противника составляют около 55 110 человек.

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Топ комментарии

  • jklpqrs
    и потому надо еще 300тыс. Браво.
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Кацапской быдломассе чуждо логическое мышление.
    Иначе она задумалась, что что-то пошло не так, ещё в марте-апреле...
    Теперь, быдло кацапское, слазим з теплых диванов, с жирных ватосамок, отставляем пиво и чипсы, и в учебные лагеря!
    В октябре-ноябре в подмосковье - это самое оно! Дожди, грязь, холодный ветер, холодная перловка на воде - прапор мясо *******.
    Всё идёт по плану!
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