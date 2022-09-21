Российские банковские карты "Мир" перестали принимать банки Армении, Вьетнама и Казахстана

Ранее от работы с российскими платежными карточками отказались два банка Турции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"В колл-центре вьетнамского BIDV сообщили, что больше не берут карты российской платежной системы "Мир". По словам сотрудника банка, BIDV продолжает обслуживать карты VISA, Mastercard, Western Union, JCB, UnionPay, а платежной системы "Мир" в этом списке нет. В Народном банке Казахстана ("Халик банк") также перестали принимать карты "Мир". В его call-центре сообщили, что российские карты не обслуживаются ни через терминалы, ни через банкоматы", – говорится в сообщении.

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В ЦБ РФ изданию сообщили, что зарубежные партнеры сами принимают решение об открытии своей инфраструктуры для приема карт "Мир". На сайте платежной системы "Мир" на 20 сентября был закрыт раздел, в котором ранее сообщалось о географии приема карт.

20 сентября стало известно, что в Армении банки также перестают обслуживать российскую платежную систему "Мир".

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