Путин решил приравнять боевиков "ЛДНР" к кадровым военным армиям РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин решил приравнять боевиков псевдореспублик "ЛДНР" к кадровым военным армиям РФ.

Об этом он заявил во время обращения 21 сентября, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, соответствующие поручения он уже дал Министерству обороны: "…в полном объеме и в кратчайшие сроки определить правовой статус добровольцев, а также бойцов подразделений Донецкой и Луганской народных республик".

"Он должен быть таким же, как и у кадровых военнослужащих российской армии, включая материальное, медицинское обеспечение, социальные гарантии", – заявил Путин.

"Особое внимание должно быть уделено организации снабжения добровольческих формирований и отрядов "народной милиции" Донбасса техникой и снаряжением", – сказал он.

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