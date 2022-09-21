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Предатель Царев напомнил, что россияне теперь не могут выехать с места жительства без разрешения

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Предатель Царев напомнил, что россияне теперь не могут выехать с места жительства без разрешения
Олег Царев обращает внимание россиян, что с момента объявления мобилизации они не могут выехать из страны без разрешения военных комиссаров.

Об этом он написал в телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

Царев цитирует закон РФ о мобилизации.

"Гражданам с момента объявления мобилизации запрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас", - написал он.

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Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин сообщил, что в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, мобилизовать собираются 300 тыс. резервистов.

Предатель Царев напомнил, что россияне теперь не могут выехать с места жительства без разрешения 01

Топ комментарии

  • DemianBond 2cbb79cc
    а царев еще тот троляка, он та с украинским гражданством может выехать , а вы говорите алкаш, алкаш
  • Зэлэный_Змий
  • Bobcat 614fad29
    Ну от, і шенген вже не треба відміняти, питання само вирішилось.
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