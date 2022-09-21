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Россияне раскупили все билеты в Турцию, Армению и Грузию сразу после выступления Путина, - российские СМИ

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Россияне раскупили все билеты в Турцию, Армению и Грузию сразу после выступления Путина, - российские СМИ
Россияне раскупили все прямые билеты на 21 сентября в Стамбул и Ереван.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"Через несколько минут после выступления российского диктатора Владимира Путина, объявившего частичную мобилизацию, россияне раскупили все прямые билеты на 21 сентября в Стамбул и Ереван", - говорится в сообщении.

Также россияне массово покупают билеты в Тбилиси.

Россияне раскупили все билеты в Турцию, Армению и Грузию сразу после выступления Путина, - российские СМИ 01
Россияне раскупили все билеты в Турцию, Армению и Грузию сразу после выступления Путина, - российские СМИ 02

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Топ комментарии

  • piligrim
    але вилетити не встигнуть... з технічних причин)))
  • Kiev_Kiev_777
    и в первых рядах Zиганутые с аватарками на фото и владельцы маши с той же символикой
  • Алекс Мышкевич
    Вставай, страна огромная,
    Лети в Стамбул и Ереван.... 😂
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