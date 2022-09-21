Россияне раскупили все билеты в Турцию, Армению и Грузию сразу после выступления Путина, - российские СМИ
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Россияне раскупили все прямые билеты на 21 сентября в Стамбул и Ереван.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
"Через несколько минут после выступления российского диктатора Владимира Путина, объявившего частичную мобилизацию, россияне раскупили все прямые билеты на 21 сентября в Стамбул и Ереван", - говорится в сообщении.
Также россияне массово покупают билеты в Тбилиси.