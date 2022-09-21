В Китае отреагировали на объявление мобилизации в России: призвали к переговорам
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В министерстве иностранных дел КНР отреагировали на объявление частичной мобилизации в России и снова призвали к переговорам.
Об этом на брифинге заявил представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.
Китай призывает Украину и Россию "начать диалог и консультации, чтобы найти способ решить общие проблемы безопасности".
"Позиция Китая в отношении Украины последовательна и ясна", - сказал Ван Вэньбинь.