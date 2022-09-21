Новости • Агрессия России против Украины

В Китае отреагировали на объявление мобилизации в России: призвали к переговорам

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В Китае отреагировали на объявление мобилизации в России: призвали к переговорам
В министерстве иностранных дел КНР отреагировали на объявление частичной мобилизации в России и снова призвали к переговорам.

Об этом на брифинге заявил представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

Китай призывает Украину и Россию "начать диалог и консультации, чтобы найти способ решить общие проблемы безопасности".

"Позиция Китая в отношении Украины последовательна и ясна", - сказал Ван Вэньбинь.

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Китайці мерзенні лицемірні покидьки...
  • VOLVO XC 70
    Китайцы идите *****...
  • Яков Онаневич
    Діалог про що ? Спочатку потрібно повернути те що відібрали а далі перемовини, це все тому що жовтороті на стороні Росії
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