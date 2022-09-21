В оккупированном Крыму оглашен приговор заместителю председателя Меджлиса Джелялу

Российские оккупанты в Крыму "вынесли приговор" по делу Наримана Джеляла, а также Асана и Азиза Ахтемовых.

Об этом сообщила постоянный представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева, сообщает Цензор.НЕТ.

Наримана Джеляла оккупанты решили на 17 лет лишить свободы, Асана Ахтемова – на 15 лет, Азиза Ахтемова – на 13 лет. Кроме того, Нариману еще и присудили штраф в размере 700 тыс. рус. руб., Асану и Азизу – еще по 500 тыс. рус. руб.

"Без доказательств и только за то, что захотелось наказать за участие в Крымской платформе. Понятно, что это участие Наримана в мероприятии было "последней каплей" в их "терпении", потому что он жил в Крыму все эти годы оккупации, сопротивлялся, выражал позицию и был со своими людьми, поддерживал их. Конечно, это не устраивало оккупантов", – написала Ташева.

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