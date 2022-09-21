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После "референдумов" наступление на "ЛДНР" станет наступлением на Россию, - вице-спикер СовФеда Косачев

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После "референдумов" наступление на "ЛДНР" станет наступлением на Россию, - вице-спикер СовФеда Косачев
После проведения на оккупированных территориях в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях так называемых "референдумов" атака на эти территории будет считаться атакой на территорию РФ.

Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев, сообщает Цензор.НЕТ.

"После проведения референдумов защита людей в этом регионе будет не нашим правом, а нашей обязанностью. Нападение на людей и территории будет нападением на Россию. Со всеми вытекающими последствиями", - написал он.

Косачев также отметил, что Россия больше не будет учитывать мнение Запада о признании результатов "референдумов".

Он утверждает, что "согласно результатам опросов", большинство людей на оккупированных территориях планируют принять участие в "референдумах" и высказаться за "присоединение к РФ".

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Топ комментарии

  • Yevgeny Mironov
    Але, это из райвоенкомата! Не вешайте трубку! Если хотите служить-- нажмите звездочку! Если не хотите служить- нажмите решётку! Спасибо..
  • Vasya Kirpych cdb28ef1
    Только почитал их комментарии. Это быдло не осуждает войну и терроризм, против суверенного государства, а всего лишь требует отправлять на неё "детей чиновников". Эта биомасса не заслуживает лучшей жизни.
  • Oleg Mamont
    ну по крыму бавовна прилетала уже, и шо ? прилетит и по луганде.
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