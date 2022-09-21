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Минобороны Великобритании Уоллес о мобилизации в РФ: "Вторжение Путина проваливается"

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Минобороны Великобритании Уоллес о мобилизации в РФ: "Вторжение Путина проваливается"
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес выступил с заявлением в ответ на сегодняшнее утреннее обращение Владимира Путина.

Об этом он написал в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

Воллес подчеркивает, что нарушение президентом Путиным собственных обещаний не мобилизовать часть населения и незаконная аннексия части Украины "признание того, что его вторжение проваливается".

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"Он и его министр обороны отправили насмерть десятки тысяч своих граждан, плохо оснащенных и плохо управляемых. Никакие угрозы и пропаганда не могут скрыть тот факт, что Украина побеждает в этой войне, международное сообщество едино, а Россия становится глобальным изгоем", – говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • govtva
    -Вот вам повестка в военкомат!
    -А с кем воевать будем?
    -С фашистами!
    -А против кого?
  • Papa Carlo 15f62be5
    Україні потрібне все те що зветься зброєю стримування, щоб рашистська потвора керувалась інстинктами, страхом, а не війна на довгі роки
  • Ан Мур
    Бен, ви там з Лізою пошукайте в своїх загашниках зайвих літачків, танчиків, передайте нам... А, якщо ви вмовите Ердогана пропустити кілька корабликів вашого флоту з повним БК для стабілізації обстановки навколо Криму - взагалі було би чудово...
    Нагадайте Ердогану, що Британія та Туреччина - споконвічні союзники!
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