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В провале блицкрига виноваты "разведки ЛДНР", - депутат Госдумы РФ Вассерман

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В провале блицкрига виноваты "разведки ЛДНР", - депутат Госдумы РФ Вассерман
В России нашли, кого обвинить в провале "блицкрига" по захвату Украины. Дело в том, что в разведках ЛДНР неправильно оценили обстановку.

Такое мнение "Первого Севастопольского" телеканала выразил депутат госдумы от "Единой России", бывший одессит Анатолий Вассерман, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я, конечно, далеко не военный специалист, но сложилось ощущение, что при планировании операции наши высокопоставленные чиновники слишком надеялись на то, что с помощью ополченцев республик Донбасса смогут быстро вывести из строя группировку противника, составляющую около половины дееспособных сил Украины, и дальше свободно двинуться. Но, к сожалению, очень похоже, что разведки народных республик не имели полных сведений о размахе военной подготовки, включающей и создание сверхмощных укрепленных районов", - сказал Вассерман.

Он также добавил, что Украина якобы "жирует" с электричеством и теплом на фоне Донбасса, где "отключения происходят ежедневно", и это несправедливо.

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Топ комментарии

  • ПАРАБЕЛЛУМ 777
  • Александр Алекс de6e56ae
    Врахуйте, що там ще й дегенерат Валуєв депутат а по факту і цей обрізаний, і той пітекантроп - кримінальні злочинці, що заслуговують на смертну кару.
  • Sergey Rafalovych
    васерман видав висермон
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