Новости • Война

Мобилизация в РФ является признаком паники Кремля, - Премьер-министр Нидерландов Рютте

5 65729
Мобилизация в РФ является признаком паники Кремля, - Премьер-министр Нидерландов Рютте
Приказ о частичной мобилизации в России - признак паники в Кремле, которую не следует воспринимать как прямую угрозу полномасштабной войны с Западом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.

"Мобилизация, призывы к референдумам на Донбассе — все это признак паники. Его (Путина, - ред.) риторику по ядерному оружию мы слышали много раз раньше, и это оставляет нас холодными", — сказал Рютте.

Также читайте: Столтенберг и Рютте обсудили поддержку Украины: Необходимо продолжать военные поставки

Напомним, сегодня, 21 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации.

Топ комментарии

  • MausMike
  • Микола Мазуренко
    А де 20 тис. сирійців, 1 млн корейців і ще тисячі чорножопих з Африки? Для чого мобілізація?
  • Vlad Cheh
    Да не частичная она, этот лживый карлик с озлобленной харей не просто так слово "частичная" повторил много раз с целью скрыть ложь (он всегда так делает, вот как с ядерным оружием зачем-то подчеркнул, что это не блеф, но ведь если не блеф, то зачем тогда подчеркивал так неуверенно). Законы опубликованы, там всеобщая мобилизация всех мужчин от 18 до 65, да и женщин со специальностями тоже, по всей территории Кацапии. Ну, таджики и киргизы свои паспорта никуда не выкидывали, покажут и будут жить дальше, чуть что меняясь друг с другом. Дагестанцев и чеченцев конечно диаспора под бронь от предприятий запишет, это же великие инженеры и ученые. А урусов всех под мясо уже отправляют, вообще всех, изданные указы это позволяют всех без исключения набрать. Никаких 300 тысяч не будет, да сначала возьмут ровно столько, но уже через месяц еще и еще будут добавлять без перерыва, как бумаги будут успевать. Их просто нечем вооружить, им нечем воевать, включая и освоение техники, а вот оружия даже для охраны границы им давать не будут, один автомат у офицера на 20 человек будет, иначе своих же расстреляют и сразу же притом.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости