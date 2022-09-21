Депутаты в Харькове отказались переименовать драмтеатр им. Пушкина
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание Kharkiv Today.
Депутат рассматривали два проекта. По одному из них предлагалось убрать из названия слово "русский", за другим - "русский" и "Пушкин".
За изъятие из названия слова "русский" проголосовали 55 депутатов. Название без "Пушкина" и "русский" поддержали 44 депутата. Для принятия решения необходим 61 голос. Поэтому ни одно из предложений не было поддержано.
О том, чтобы убрать из названия слово русский, Харьковскую областную военную администрацию попросили еще в марте сами сотрудники театра.
"Когда наш красавец Харьков разрушается дотла российскими "Градами" лишь потому, что встретил оккупанта не цветами и хлебом-солью, а мощным самоотверженным сопротивлением, и тем самым доказал, что Харьков - это Украина; - мы, коллектив Харьковского театра имени Пушкина считаем за необходимо изменить устав и название нашего театра, изъяв из них славу "русский". Театр будет носить название Харьковский академический драматический театр имени А.С.Пушкина", - было сказано в документе на имя председателя ХОВА и председателя Харьковского облсовета