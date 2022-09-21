Данилов о решении Путина: "Это комплексная программа утилизации россиян"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал объявление частичной мобилизации в России планом Владимира Путина по утилизации граждан РФ.

Об этом он написал в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

"О последних заявлениях. План путина "Бермудский треугольник" - комплексная программа утилизации россиян: уклонение от мобилизации - тюрьма - пвк "вагнер". Далее: украинский фронт - ликвидация - "Белая Лада", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": За сутки оккупанты обстреляли со своей территории девять громад Сумщины и Черниговщины.. ФОТО

Напомним, сегодня, 21 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. По словам Путина, призыву будут подлежать только находящиеся в запасе граждане, они будут проходить дополнительную подготовку с учетом войны в Украине. Согласно указу, мобилизация начинается уже 21 сентября.