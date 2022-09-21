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Данилов о решении Путина: "Это комплексная программа утилизации россиян"

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Данилов о решении Путина: "Это комплексная программа утилизации россиян"
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал объявление частичной мобилизации в России планом Владимира Путина по утилизации граждан РФ.

Об этом он написал в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

"О последних заявлениях. План путина "Бермудский треугольник" - комплексная программа утилизации россиян: уклонение от мобилизации - тюрьма - пвк "вагнер". Далее: украинский фронт - ликвидация - "Белая Лада", - говорится в сообщении.

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Напомним, сегодня, 21 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. По словам Путина, призыву будут подлежать только находящиеся в запасе граждане, они будут проходить дополнительную подготовку с учетом войны в Украине. Согласно указу, мобилизация начинается уже 21 сентября.

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Топ комментарии

  • Володимир Логойда
    Такое впечатление, что путин - китайский шпион. Зачищает россию, освобождает территории для китайцев . . .
  • Dmitry Perepechin
    Мобилизация в России: билетов в Стамбул нет, до Еревана 1500 евро "Высокий сезон" начался
  • Владимир Сухов e5dee246
    А Данилов використовує будь-яку можливість, як і Зеля, щоб попіариться.
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