В указе о мобилизации в РФ засекретили один пункт. Песков говорит, что о количестве призывников

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался раскрыть содержание засекреченного 7 пункта указа Владимира Путина о частичной мобилизации, указав лишь, что он касается количества призывников.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.

Засекреченным является седьмой пункт указа.

Журналисты спросили, о чем в нем идет речь, у пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова. "Действительно, он для служебного пользования, поэтому я не могу его раскрыть", – ответил тот.

По просьбе раскрыть хотя бы тему или причину "закрытия" этого пункта он добавил: "Я не могу объяснить". "Единственное, что могу сказать: Сергей Кужугетович Шойгу в своем интервью сказал: 300 тыс. человек. Вот там речь идет о количестве до 300 тыс. человек", – сказал Песков.

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Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин сообщил, что в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, мобилизовать собираются 300 тыс. резервистов.