Стоимость российских активов, замороженных в Германии из-за санкций ЕС, составляет 4,88 млрд

По состоянию на середину сентября общая стоимость замороженных в Германии активов в связи с санкциями Евросоюза против России достигала 4,88 млрд евро.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Spiegel, такие данные по состоянию на 16 сентября приводит федеральное министерство юстиции.

Цифра 4,88 млрд. фигурирует в брифинге министерства для парламента.

В этом же докладе отметили, что отслеживание подсанкционных активов россиян является сложным процессом, а соблюдение решения о заморозке активов в значительной степени зависит от частных организаций, таких как банки, страховые компании и другие экономические агенты.

В случае таких активов, как объекты недвижимости или яхты, власти обычно вмешиваются тогда, когда имеют конкретные доказательства связи с санкционным лицом. Очень часто реальный собственник "прячется" за регистрацией имущества на оффшорную компанию или постороннее лицо, и тогда через немецкие реестры заподозрить связь с ним невозможно.

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