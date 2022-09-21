Стоимость российских активов, замороженных в Германии из-за санкций ЕС, составляет 4,88 млрд
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Spiegel, такие данные по состоянию на 16 сентября приводит федеральное министерство юстиции.
Цифра 4,88 млрд. фигурирует в брифинге министерства для парламента.
В этом же докладе отметили, что отслеживание подсанкционных активов россиян является сложным процессом, а соблюдение решения о заморозке активов в значительной степени зависит от частных организаций, таких как банки, страховые компании и другие экономические агенты.
В случае таких активов, как объекты недвижимости или яхты, власти обычно вмешиваются тогда, когда имеют конкретные доказательства связи с санкционным лицом. Очень часто реальный собственник "прячется" за регистрацией имущества на оффшорную компанию или постороннее лицо, и тогда через немецкие реестры заподозрить связь с ним невозможно.