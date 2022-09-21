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Заявления Путина о референдумах и частичной мобилизации - еще одно доказательство, что он заинтересован в эскалации войны, - Стано

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Заявления Путина о референдумах и частичной мобилизации - еще одно доказательство, что он заинтересован в эскалации войны, - Стано
Президент РФ Владимир Путин объявлением частичной мобилизации доказал, что не заинтересован в завершении войны и хочет углубления кризиса.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом заявил спикер Еврокомиссии Петер Стано на брифинге в Брюсселе.

"Заявления президента Путина о референдумах и частичной мобилизации - лишь еще одно доказательство, что Путин не заинтересован в мире. Он заинтересован в эскалации своей войны", - сказал Стано.

По его словам, эти заявления также еще один признак отчаяния российских властей из-за того, как развивается агрессия против Украины.

"Эти заявления также четкий сигнал всему международному сообществу, особенно во время проведения Генассамблеи ООН, что он стремится только продолжать разрушительную войну, которая уже имеет много плохих последствий по всему миру, не только в Украине", - добавил спикер.

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Топ комментарии

  • Харьков Сумской
    Заяви Путіна про референдуми та часткову мобілізацію - ще один доказ, що Україні потрібно посилити постачання зброї!
  • Garry Grant
    Ну це будуть тепер сотні заяв від "капітанів очевидність". Далі що? ***** взагалі-то пробекало що воює з вами усіма. Тільки чомусь в Україні.
  • Storm UA
    Прошу слово "частичная", не употреблять. Так как ни кто, кроме верхов рашки, не знает частичная мобилизация или нет.
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