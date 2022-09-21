Новости • Агрессия России против Украины, Война

В России усиливают охрану военкоматов и пунктов сбора

5 95532
В России усиливают охрану военкоматов и пунктов сбора
Министр обороны России Сергей Шойгу подчеркнул, что среди приоритетных задач "частичной мобилизации" является усиление охраны военкоматов и "пунктов сбора граждан".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на министерство обороны России.

Во вступительном слове на коллегии министерства обороны РФ Шойгу сказал (дословно), что необходимо "усилить меры по противодействию провокациям и противоправным действиям, а также охрану участков, оповещения пунктов приема и сбора граждан".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данилов о решении Путина: "Это комплексная программа утилизации россиян"

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • A San
    Гулаг 2.0
  • ПравдаЛюбка
    /
  • dandy NeinRusSchwein
    Вторая Армия Мира кончилась, началась первая Армия МОБИКОВ😁😁😁
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости