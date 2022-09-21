В России усиливают охрану военкоматов и пунктов сбора

Министр обороны России Сергей Шойгу подчеркнул, что среди приоритетных задач "частичной мобилизации" является усиление охраны военкоматов и "пунктов сбора граждан".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на министерство обороны России.

Во вступительном слове на коллегии министерства обороны РФ Шойгу сказал (дословно), что необходимо "усилить меры по противодействию провокациям и противоправным действиям, а также охрану участков, оповещения пунктов приема и сбора граждан".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данилов о решении Путина: "Это комплексная программа утилизации россиян"