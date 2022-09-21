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Запрос "мобилизации" в России превысил запрос "порно". ИНФОГРАФИКА

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Запрос "мобилизации" в России превысил запрос "порно". ИНФОГРАФИКА
Российские мужчины массово ищут в интернете способы как избежать мобилизации.

Об этом пишет в Facebook CEO одесской IT-компании Василий Иванов, сообщает Цензор.НЕТ.

Россияне сейчас активно гуглят слово "мобилизация", а вот слово "порно" - меньше, чем всегда.

Различаются тренды только на Кавказе и в республике Тува – там интересуются деньгами.

"При этом спрос на Ладу не попадается ни в одном регионе, как ни странно", - добавил Иванов.

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Запрос мобилизации в России превысил запрос порно 01
Запрос мобилизации в России превысил запрос порно 02

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Топ комментарии

  • Вова Петров c10f7c65
    оркам резко дрочить перехотелось ..
  • Сум
    три тисячі двохсотих кацапів-завжди краще ніж дві тисичі трьохсотих.
  • Born 5ab2300a
    ну не скажи , 2к ветеранів без ручок і ніжок по автобусах повзаючи - тоже красиво
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