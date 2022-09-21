Запрос "мобилизации" в России превысил запрос "порно". ИНФОГРАФИКА
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Российские мужчины массово ищут в интернете способы как избежать мобилизации.
Об этом пишет в Facebook CEO одесской IT-компании Василий Иванов, сообщает Цензор.НЕТ.
Россияне сейчас активно гуглят слово "мобилизация", а вот слово "порно" - меньше, чем всегда.
Различаются тренды только на Кавказе и в республике Тува – там интересуются деньгами.
"При этом спрос на Ладу не попадается ни в одном регионе, как ни странно", - добавил Иванов.