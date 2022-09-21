Оккупанты усиливают процесс принудительной российской паспортизации на оккупированной территории Херсонской области

Россияне создают такие условия, чтобы другой альтернативы, чем уйти и получить паспорт РФ, не осталось.

Об этом сообщил проекту Радио "Свобода" "Новости Приазовья" начальник Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич, информирует Цензор.НЕТ.

"На оккупированных территориях нарастает процесс принудительной паспортизации. Другими словами, оккупанты создают такие условия, чтобы другой альтернативы, чем пойти и получить паспорт РФ, не осталось. Большинство людей – более половины жителей области, а это более полумиллиона украинцев – уже уехали. Подавляющее большинство оставшихся в оккупации – держатся и не идут на поводу у оккупантов. Есть и предатели, но их немного", – подчеркнул Янушевич.

По его мнению, оккупанты активизировались из-за ускорения проведения так называемого референдума.

Читайте: ВСУ отрезали российскую армию от снабжения с Крымом, - глава ОВА Янушевич