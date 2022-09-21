Новости • Агрессия России против Украины

Оккупанты усиливают процесс принудительной российской паспортизации на оккупированной территории Херсонской области

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Оккупанты усиливают процесс принудительной российской паспортизации на оккупированной территории Херсонской области
Россияне создают такие условия, чтобы другой альтернативы, чем уйти и получить паспорт РФ, не осталось.

Об этом сообщил проекту Радио "Свобода" "Новости Приазовья" начальник Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич, информирует Цензор.НЕТ.

"На оккупированных территориях нарастает процесс принудительной паспортизации. Другими словами, оккупанты создают такие условия, чтобы другой альтернативы, чем пойти и получить паспорт РФ, не осталось. Большинство людей – более половины жителей области, а это более полумиллиона украинцев – уже уехали. Подавляющее большинство оставшихся в оккупации – держатся и не идут на поводу у оккупантов. Есть и предатели, но их немного", – подчеркнул Янушевич.

По его мнению, оккупанты активизировались из-за ускорения проведения так называемого референдума.

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Топ комментарии

  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Пам'ятаю сюжет липня-серпня з Бердянська (я знаю, що Запорізька, а не Херсонська, просто навіяло), з міського пляжа.
    Сепаро-самці і сепаро-самки - і ті, і другі з пузами та ціцьками, - відпочівають "на пляжу" і знімають на мобільний вибухи в районі бердянського порту.
    Сепаро-самці розслаблені такі, тіпа нічого не відбувається...
    А зараз на фарш, мобілізація.
    Сепаро-самок тепер будуть їбати тувинці і буряти...
  • Valter Valter
    Зачем заморачиваться с паспортами. Все равно они не пригодятся. Сразу выдавайте военные билеты и повестки.
  • Valter Valter
    Зачем референдум если у нас в Конституции уже написано направление Украины в НАТО
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