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Более 7 тысяч украинских детей принудительно депортированы в Россию с начала войны. ИНФОГРАФИКА

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Более 7 тысяч украинских детей принудительно депортированы в Россию с начала войны. ИНФОГРАФИКА
Точное количество пострадавших детей установить невозможно из-за активных боевых действий и временной оккупации части территории Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook Офиса Омбудсмана Украины.

"Информация по данным государственного портала розыска детей "Дети войны" по состоянию на 21 сентября 2022 года: 233 ребенка – пропали, 7754 – депортированы, 5874 – найдены", - говорится в сообщении.

Более 7 тысяч украинских детей принудительно депортированы в Россию с начала войны 01

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