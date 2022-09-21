Бутусов о мобилизации в РФ: "Россия признает свою неспособность победить Украину имеющимися силами". ВИДЕО

Объявление мобилизации в России – это признание того, что армия РФ не способна победить Украину имеющимися силами.

Об этом рассказал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов на своем канале в youtube. По его словам, мобилизация – это только затягивание войны, потому что на современной войне количество людей с автоматами не имеет никакого значения. Война 21-го века это, прежде всего, война высокоточного оружия, а российская армия уже не способна восстановить утраченный ресурс и начинает сражаться автоматами 40-50-х годов и танками начала 60-х.

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"Сейчас уже понятно, что Путину нужно придумывать новый этап, потому что для России этот разгром в Харьковской области - это как Сталинград для нацистской Германии и Гитлера. Мобилизация в России мне напомнила речь министра пропаганды Йозефа Геббельса от 18 февраля 1943 после поражения немецких войск под Сталинградом, после поражения в Африке, Геббельс выступил с речью, где заявил: "Все. Будем говорить правду народу. Нас ждет жестокая борьба, и мы должны объявить тотальную войну".

Они пытались прикрыть неспособность победить словами о тотальной мобилизации. Как тогда у Гитлера и немецких нацистов, так и сейчас у Путина и российских нацистов одинаковая проблема – против тирании выступают все демократические страны и ленд-лиз. Ленд-лиз в 1943 году играл на стороне Советской Армии, а сейчас – на стороне Украины. Российский фюрер знает, что такое ленд-лиз – промышленная мощь, мощность и технологии западного мира. Сегодня речь Путина – не какая-то угроза, новые козыри, которые преподает Россия. На самом деле это новая пропагандистская кампания, чтобы затянуть войну, чтобы погибло еще много людей и чтобы в этих реках крови россияне как можно меньше задавали вопрос о том, почему все обещания Путина оказались ложью; почему все цели "спецоперации" Россия с "второй армией мира" не способна выполнить; под Хаймарсами, ракеты надо загонять, мобилизовывать еще больше россиян.

Для нас сегодняшняя речь означает, что Россия признает свою неспособность победить Украину имеющимися силами. Для этого требуется больше ресурсов – материальных и человеческих. Это приведет к ухудшению состояния российской экономики, оттоку населения. Стратегически все это играет на нашу победу. Российская пропаганда обольщается тем, что мобилизация даст высокую плотность войск на фронте и так далее... Конечно, войну это затянет, но чем Россия собирается вооружать мобилизованных? Кадровая армия РФ вооружена и оснащена достаточно просто. Сейчас у армии РФ не хватает защитных шлемов. Даже стальные. Не хватает бронежилетов. Вся российская армия пользуется медицинскими аптечками со жгутами Эсмарха, как во время Второй мировой войны. Российская армия не имеет вооружения даже для восстановления потерь на войне – целые батальоны танковые брошены в панике. Теперь им нужно отправить на фронт сотни тысяч россиян, которых принудительно мобилизуют. Выдадут им автоматы Калашникова 40-50-х годов и танки Т-62 начала 60-х. К чему это приведет? Мы понимаем, что в современной войне количество людей с автоматами не имеет никакого значения. Современная война – война высокоточного оружия, где побеждает тот, кто скорее решает вопрос цикла огневого поражения… Качественная пехота нужна, но что такое качественная пехота? Это - мотивированные люди... У России достаточно денег, чтобы нанять людей, способных убивать и захватывать при незначительном сопротивлении. За деньги можно найти наемников, но невозможно найти людей, которые готовы умирать за свою страну и свой народ. Мы не боимся российской мобилизации. Российская мобилизация – это затягивание войны и ловушка для самой Российской Федерации. Для Украины и стран Запада – повод еще более эффективно организовывать боевые действия, внедрять реформы нашей армии и создавать на фронте качественное, а не количественное преимущество", – рассказал Бутусов.

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