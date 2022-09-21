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Зеленский назначил Луговую главой Херсонской ГВА. ДОКУМЕНТ

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение о назначении Галины Луговой начальницей Херсонской ГВА.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий документ опубликован в официальном представительстве Президента Украины.

Зеленский назначил Луговую главой Херсонской ГВА 01

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Известно, что Галина Луговая в 2020 году была избрана секретарем Херсонского городского совета VIII созыва, также была депутатом Херсонского городского совета VII созыва от политической партии "Блок Петра Порошенко" (2015-2020 г.г.)

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