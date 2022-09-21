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Верховная Рада вернула акциз на горючее

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Верховная Рада вернула акциз на горючее
Рада установила акциз на горючее 100 за 1 тыс. литров.

Об этом сообщил в Telegram-канале народный депутат Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

За соответствующий законопроект №7668-д в среду, 21 сентября, проголосовали 255 народных депутатов.

Согласно его положениям возвращаются акцизы в размере:

  • бензин 100 евро/1000 литров;
  • дизель 100 евро/1000 литров;
  • биотопливо 100 евро/1000 литров;
  • газ 52 евро/1000 литров.

НДС для всего остается на уровне 7%.

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Топ комментарии

  • ПАРАБЕЛЛУМ 777
    роботяги зебільні
  • Valter Valter
    Пздц. В такое время решили еще добить. Дебилы ***
  • Олександр Гуменюк 7558ec9c
    Походу, чергова срака....
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