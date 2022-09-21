Верховная Рада вернула акциз на горючее
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Рада установила акциз на горючее 100 за 1 тыс. литров.
Об этом сообщил в Telegram-канале народный депутат Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
За соответствующий законопроект №7668-д в среду, 21 сентября, проголосовали 255 народных депутатов.
Согласно его положениям возвращаются акцизы в размере:
- бензин 100 евро/1000 литров;
- дизель 100 евро/1000 литров;
- биотопливо 100 евро/1000 литров;
- газ 52 евро/1000 литров.
НДС для всего остается на уровне 7%.