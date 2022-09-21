Обстрелом оккупантов разрушили верхний шлюз на Печенежской дамбе на Харьковщине, - ОП
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Российские оккупанты разрушили верхний шлюз на Печенежской дамбе на Харьковщине.
Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.
"Харьковщина. Продолжаются коварные обстрелы мирного населения и объектов критической инфраструктуры области.
Рашисты нанесли 2 ракетных удара в Чугуевском районе. В результате обстрела на Печенежской дамбе разрушен верхний шлюз. К счастью жертв и пострадавших нет", – сообщил Тимошенко.
По его словам, похожая ситуация уже была преодолена в Кривом Роге.
"Мы знаем что делать. Все будет оперативно восстановлено. Ситуация полностью контролируемая!", - подчеркнул заместитель руководителя ОП.