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Обстрелом оккупантов разрушили верхний шлюз на Печенежской дамбе на Харьковщине, - ОП

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Обстрелом оккупантов разрушили верхний шлюз на Печенежской дамбе на Харьковщине, - ОП
Российские оккупанты разрушили верхний шлюз на Печенежской дамбе на Харьковщине.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Харьковщина. Продолжаются коварные обстрелы мирного населения и объектов критической инфраструктуры области.

Рашисты нанесли 2 ракетных удара в Чугуевском районе. В результате обстрела на Печенежской дамбе разрушен верхний шлюз. К счастью жертв и пострадавших нет", – сообщил Тимошенко.

По его словам, похожая ситуация уже была преодолена в Кривом Роге.

"Мы знаем что делать. Все будет оперативно восстановлено. Ситуация полностью контролируемая!", - подчеркнул заместитель руководителя ОП.

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Топ комментарии

  • Олег Іванів 00188d35
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