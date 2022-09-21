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США серьезно восприняли слова Путина о ядерном оружии, - Белый дом

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США серьезно восприняли слова Путина о ядерном оружии, - Белый дом
Администрация Байдена серьезно относится к словам президента России Владимира Путина о ядерном оружии, но пока не видит необходимости менять стратегические позиции.

Об этом заявил представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы всегда должны серьезно воспринимать такую риторику. Это не похоже на то, как он говорил в прошедшие семь месяцев. Мы восприняли это всерьез", - сказал Кирби, отвечая на вопрос журналиста.

"Мы, как можем, следим за стратегической позицией России. Если придется, мы изменим нашу (позицию). Мы не видим признаков того, что это нужно сейчас", – добавил он.

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Напомним, президент РФ заявил, что "при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф".

Топ комментарии

  • Старый зольдат
    Не 7 месяце тому, а более 8 лет тому назад. И даже более. Ещё в 2007 году, когда этот шизоид в Мюнхене свою речь толкнул аля Адик Шикльгрубер.
  • Mykhailo Stepanov
    треба було серйозно сприймати ще 7 місяців тому. Може зараз вже тільки б згадки про путлєра були. А то все не дочекаємось того ленд-лізу. Хаймерси то добре але чому б їх штук 50 за раз не дати?
  • Stanislav Bryzhyk
    "Што ви сєбє пазваляітє! Ми прішлі грабіть насілавать і убівать, а ви памагаітє хахлам атбіваца! Ви што ******??" - приблизно таке звернення, мабудь, було, так?
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