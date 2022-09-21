Россия не сможет выиграть ядерную войну, – Столтенберг

Россия не сможет выиграть ядерную войну – и НАТО это четко для Москвы доносит.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

Ядерная риторика Путина – опасная и безответственная, но не новая, отметил Столтенберг. НАТО пока не видел каких-либо изменений в конфигурации и готовности ядерных сил РФ.

"Он (Путин, – ред.) знает, что ядерная война никогда не должна начаться, не может быть выиграна и приведет к беспрецедентным последствиям для России", – заявил Столтенберг.

Генсек не дал прямого ответа, что будет делать НАТО в случае применения ядерного оружия Путиным. Альянс делает все, чтобы у Москвы не было недоразумений о последствиях.

"Как мы будем реагировать – зависит от того, какой будет ситуация и какое оружие они применят. Самое главное – не допустить, чтобы это произошло. Поэтому мы очень четки в нашей коммуникации с Россией о последствиях, о том, что РФ не может выиграть ядерную войну – сказал генсек, добавив, что НАТО также укрепляет свой восточный фланг.

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