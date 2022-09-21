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Россия не сможет выиграть ядерную войну, – Столтенберг

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Россия не сможет выиграть ядерную войну, – Столтенберг
Россия не сможет выиграть ядерную войну – и НАТО это четко для Москвы доносит.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

Ядерная риторика Путина – опасная и безответственная, но не новая, отметил Столтенберг. НАТО пока не видел каких-либо изменений в конфигурации и готовности ядерных сил РФ.

"Он (Путин, – ред.) знает, что ядерная война никогда не должна начаться, не может быть выиграна и приведет к беспрецедентным последствиям для России", – заявил Столтенберг.

Генсек не дал прямого ответа, что будет делать НАТО в случае применения ядерного оружия Путиным. Альянс делает все, чтобы у Москвы не было недоразумений о последствиях.

"Как мы будем реагировать – зависит от того, какой будет ситуация и какое оружие они применят. Самое главное – не допустить, чтобы это произошло. Поэтому мы очень четки в нашей коммуникации с Россией о последствиях, о том, что РФ не может выиграть ядерную войну – сказал генсек, добавив, что НАТО также укрепляет свой восточный фланг.

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Топ комментарии

  • Epic musikk
    Тот, кто превентивно нанесет удар по ядерным шахтам.
  • arye z.
    Ядерную войну не может выиграть вообще никто.
    Со дня изобретения ЯО действует Доктрина ВГУ - "Взаимное Гарантированное Уничтожение" или, если попроще - "Ударивший первым умрет вторым".
    Угроза гарантированного уничтожения успокаивала даже самые горячие головы.
    Поэтому мир так не хочет, чтобы ЯО попала в руки шиитских фанатиков в Иране, у которых сама их религиозная идеология основана на том, что этот мир должен быть уничтожен, а на его пепелище восстанет новый мир, мир ислама.
    А теперь еще и этот, точнее, это, злобное, закомплексованное, ненавидящее людей и весь мир существо.
    Путин на сегодня - крыса, загнанная в угол. Финал его жизни - крах, терять ему нечего, он вполне может отдать приказ. Не будет нас - не будет вас. Другое дело, выполнят ли этот приказ военные.
    Как там говорил Пьяный Дед, передавая президентские полномочия - "Берегите Россию!" Ага-ага... Сберег.
  • Владимир Сухов e5dee246
    Росія не в змозі виграти будь-яку війну, якщо це не війна з малим народом Кавказа.
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