Путин весь последний месяц проводил мобилизацию, но подразделения бегут, - Зеленский
Об этом Зеленский заявил в интервью немецкой газете BILD, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
В среду утром президент России Владимир Путин отдал приказ о частичной мобилизации своих вооруженных сил с немедленным вводом в действие. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, 300 тысяч резервистов должны быть отправлены в Украину.
После этих заявлений корреспондент "BILD" встретился с президентом Украины в Киеве.
Зеленский в интервью немецкому изданию сказал, что не видел выступления Путина. По его словам, телеобращение российского президента не является его любимым видео.
"У меня есть вся необходимая информация… Ничего нового для меня (в выступлении Путина не было – ред.)", - добавил он.
По словам Зеленского, Путин уже провел частичную мобилизацию, хотя объявил об этом только сейчас.
"Наши спецслужбы и наши союзники об этом уже сказали. Весь последний месяц он производил мобилизацию", – сказал украинский лидер.
По мнению Зеленского, "частичная мобилизация" свидетельствует о том, что в России есть "проблемы с офицерами и другими военнослужащими".
"Мы уже знаем, что они мобилизовали курсантов, – ребят, которые не умели воевать. Эти курсанты пали. Они даже не смогли закончить обучение. Все эти люди не могут воевать. Они пришли к нам и погибают…
Он (Путин) видит, что его подразделения просто убегают. Ему нужна миллионная армия, чтобы прийти к нам. Потому что он видит, что значительная часть приходящих к нам просто убегает.
Он хочет утопить Украину в крови, но и в крови своих солдат", - подчеркнул Зеленский.
Он убежден, что "фиктивные референдумы" на оккупированных территориях Украины не признают 90% государств.
"Мы будем действовать шаг за шагом в соответствии с нашими планами. Я уверен, что мы освободим нашу территорию", – сказал Зеленский.