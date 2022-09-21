В рамках программы "Армия дронов" украинским воинам передали дроны DJI Matrice 300 с тепловизором

Три комплекта DJI Matrice 300 были закуплены в рамках программы "Армия дронов".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации, информирует Цензор.НЕТ.

"Благодаря вашим донатам "Армия дронов" закупила и передала три важных комплекта БПЛА для нашей разведки. Это дроны, которые имеют встроенный тепловизор, позволяющий работать ВСУ в любое время суток", - говорится в сообщении.

DJI Matrice 300 – мультикоптер, оснащенный технологией искусственного интеллекта и камерами с тепловизорами, способными фокусироваться на целях и представлять потенциальную опасность. Время в полете дрона составляет 55 минут, а максимальная высота – 7000 метров.

Читайте также: В следующем году объем военной помощи Украине от Великобритании превысит предоставленную в 2022, - Трасс