В рамках программы "Армия дронов" украинским воинам передали дроны DJI Matrice 300 с тепловизором
3 9525
Три комплекта DJI Matrice 300 были закуплены в рамках программы "Армия дронов".
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации, информирует Цензор.НЕТ.
"Благодаря вашим донатам "Армия дронов" закупила и передала три важных комплекта БПЛА для нашей разведки. Это дроны, которые имеют встроенный тепловизор, позволяющий работать ВСУ в любое время суток", - говорится в сообщении.
DJI Matrice 300 – мультикоптер, оснащенный технологией искусственного интеллекта и камерами с тепловизорами, способными фокусироваться на целях и представлять потенциальную опасность. Время в полете дрона составляет 55 минут, а максимальная высота – 7000 метров.