Речь Путина свидетельствует, что война против Украины не идет по плану, - Столтенберг

Речь президента РФ Владимира Путина и частичная мобилизация в России показывают, что его война против Украины идет не по плану.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Столтенберг заметил, что речь Путина о частичной мобилизации является "эскалацией, но не сюрпризом".

"Мы будем сохранять спокойствие и продолжать поддерживать Украину. Речь президента Путина демонстрирует, что война не идет по планам президента Путина. Он сильно просчитался", - сказал Столтенберг.

По его словам, Путин думал, что сможет установить контроль над Украиной в течение нескольких дней.

"Он был вынужден выйти с севера Украины. Затем он начал большое наступление на Донбассе, это наступление остановили украинские силы и теперь украинцы оказались способны освобождать территорию. Речь и частичная мобилизация в России просто демонстрируют, что он просчитался, допустил большие стратегические ошибки", - считает генсек НАТО.

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