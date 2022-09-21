Речь Путина свидетельствует, что война против Украины не идет по плану, - Столтенберг
Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Столтенберг заметил, что речь Путина о частичной мобилизации является "эскалацией, но не сюрпризом".
"Мы будем сохранять спокойствие и продолжать поддерживать Украину. Речь президента Путина демонстрирует, что война не идет по планам президента Путина. Он сильно просчитался", - сказал Столтенберг.
По его словам, Путин думал, что сможет установить контроль над Украиной в течение нескольких дней.
"Он был вынужден выйти с севера Украины. Затем он начал большое наступление на Донбассе, это наступление остановили украинские силы и теперь украинцы оказались способны освобождать территорию. Речь и частичная мобилизация в России просто демонстрируют, что он просчитался, допустил большие стратегические ошибки", - считает генсек НАТО.