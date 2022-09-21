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Речь Путина свидетельствует, что война против Украины не идет по плану, - Столтенберг

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Речь Путина свидетельствует, что война против Украины не идет по плану, - Столтенберг
Речь президента РФ Владимира Путина и частичная мобилизация в России показывают, что его война против Украины идет не по плану.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Столтенберг заметил, что речь Путина о частичной мобилизации является "эскалацией, но не сюрпризом".

"Мы будем сохранять спокойствие и продолжать поддерживать Украину. Речь президента Путина демонстрирует, что война не идет по планам президента Путина. Он сильно просчитался", - сказал Столтенберг.

По его словам, Путин думал, что сможет установить контроль над Украиной в течение нескольких дней.

"Он был вынужден выйти с севера Украины. Затем он начал большое наступление на Донбассе, это наступление остановили украинские силы и теперь украинцы оказались способны освобождать территорию. Речь и частичная мобилизация в России просто демонстрируют, что он просчитался, допустил большие стратегические ошибки", - считает генсек НАТО.

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Топ комментарии

  • Топ Ган
  • Шимус
  • AbOriginal_UA
    Его речь, с упоминанием, неонацистов, террористов, фашистов, бандеровцев, расстрелов нами своих сограждан, обстрелов своей территории и АЭС...., говорит лишь о том, что на экране ипанутое на всю голову существо с маниакальными замашками гитлера, чикатило, пол пота....
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