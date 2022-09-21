Россияне массово едут в Финляндию после объявления частичной мобилизации

Еще больше мужчин призывного возраста начали уезжать из России в Финляндию после того, как местные власти объявили о частичной мобилизации для участия в войне в Украине.

Об этом в комментарии Helsingin Sanomat рассказал глава консульского департамента Министерства иностранных дел Финляндии Юсси Таннер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Оно (число приезжих) значительно возросло. Есть заявки, свидетельствующие, что есть желание уехать из России, а условия возвращения не выполняются. Тогда решение о выдаче визы отрицательное", – сказал он.

Представитель финского МИД добавил, что в ближайшее время, когда частичная мобилизация в России полностью заработает, количество желающих уехать россиян увеличится.

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Таннер добавил, что консульский департамент МИД Финляндии анализирует последствия объявления частичной мобилизации в РФ.

Как известно, Финляндия продолжает выдавать туристические визы для граждан России, несмотря на то, что некоторые члены ЕС приостановили эту процедуру из соображений национальной безопасности.

В то же время, финская оппозиция требует от правительства немедленно принять решение об ограничении на въезд для россиян в свете последних событий.