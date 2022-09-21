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Россия нарушила устав ООН, – Байден на Генеральной ассамблее организации

14 09143
Россия нарушила устав ООН, – Байден на Генеральной ассамблее организации
Россия нарушила устав ООН, вторгнувшись в Украину, заявил президент США Джозеф Байден.

"Постоянный член Совета безопасности ООН вторгся в свою соседнюю страну. Россия бесстыдно нарушила основы Устава ООН, четкий запрет завоевания соседней страны", - сказал Байден, выступая на Генассамблее ООН в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Запад не угрожал России и, наоборот, стремился предотвратить обострение ситуации, заявил Байден.

"Никто не угрожал России, никто не искал с ней конфликта", - заявил он на Генассамблее ООН. Говоря об украинском кризисе, Байден подчеркнул, что США "старались предотвратить обострение".

Он подтвердил, что США не намерены признавать итоги референдумов на Донбассе и на оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей. Такие референдумы Байден назвал нарушением международных норм.

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  • Ziu Zou
    Параша нарушила правила ООН и... как ни в чем не бывало заседает в ООН
  • Старый зольдат
    Гутериш, смердючий хорёк любящий только деньги, КТО и КОГДА принял РФ в ООН и тем более на каком основании РФ в совете безопасности с правом вето?
  • Тиамитоксам
    ......Блогер позвонил сыну пресс-секретаря Путина под видом сотрудника военкомата.........
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