Россия нарушила устав ООН, – Байден на Генеральной ассамблее организации
"Постоянный член Совета безопасности ООН вторгся в свою соседнюю страну. Россия бесстыдно нарушила основы Устава ООН, четкий запрет завоевания соседней страны", - сказал Байден, выступая на Генассамблее ООН в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Запад не угрожал России и, наоборот, стремился предотвратить обострение ситуации, заявил Байден.
"Никто не угрожал России, никто не искал с ней конфликта", - заявил он на Генассамблее ООН. Говоря об украинском кризисе, Байден подчеркнул, что США "старались предотвратить обострение".
Он подтвердил, что США не намерены признавать итоги референдумов на Донбассе и на оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей. Такие референдумы Байден назвал нарушением международных норм.