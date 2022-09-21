Войска РФ ударили по Днепропетровщине: есть погибший и раненые, - ОВА
4 5405
Один человек погиб и еще два получили ранения вследствие обстрела россиянами Днепропетровщины под вечер 21 сентября.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegeram, передает Цензор.НЕТ.
"И снова вражеский удар по Никопольскому району. Россияне обстреляли Красногригорьевскую и Марганецкую громады. Одного человека убили. Предварительно, двоих ранили. На месте обстрелов работают спасатели и полиция. Детали атаки выясняются", - рассказал он.