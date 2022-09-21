Апелляционная палата Антикорсуда отказалась рассматривать законность закрытия дела Роттердам+. Пришло время очищать и ВАКС, - Шабунин

Судьи устно озвучили, что дело Роттердам+ еще может спасти прокурор. Ждем решений от прокуроров.

Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"В Антикоррупционном суде решили сделать подарок Ринату Ахметову ко дню рождения.

Сегодня Апелляционная палата Антикорсуда фактически отказалась рассматривать законность закрытия дела Роттердам+.

После полутора лет рассмотрения элементарной жалобы на решение следственной судьи в ВАКС сказали, что ГПК не заявитель и вообще это не компетенция суда.

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За полтора года рассмотрения Апелляционная палата в составе коллегии из трех судей (Панаид, Панкулич и Боднар) не удосужилась даже сформировать позицию для полного текста своего решения.

Почему это подарок Ахметову? Судьи отдали сторонам сокращенный текст решения с отказом рассматривать нашу жалобу по существу. Содержание определения выписано так, что неизвестно в какой части решения первой инстанции в силе, а в какой нет.

Но главное: судьи решили не давать сегодня полный текст со своими доводами. А оставили это до понедельника.

Я не вижу этому иного объяснения, как попытка поторговаться с Ахметовым об этих аргументах.

Судьи устно озвучили, что дело еще может спасти прокурор. Ждем решений от прокуроров.

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Но что касается суда, надеюсь судьям хватит ума не перечеркивать в своих аргументах в понедельник шансы на спасение дела. Цена очень велика. Схема на 40 млрд грн убытков.

Мы как организация свои выводы сделали. Главное – видимо пришло время очищать и ВАКС. Надеемся, что судебная реформа и новое ВРП в этом поможет", - заявил Шабунин.