Апелляционная палата Антикорсуда отказалась рассматривать законность закрытия дела Роттердам+. Пришло время очищать и ВАКС, - Шабунин
Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.
"В Антикоррупционном суде решили сделать подарок Ринату Ахметову ко дню рождения.
Сегодня Апелляционная палата Антикорсуда фактически отказалась рассматривать законность закрытия дела Роттердам+.
После полутора лет рассмотрения элементарной жалобы на решение следственной судьи в ВАКС сказали, что ГПК не заявитель и вообще это не компетенция суда.
За полтора года рассмотрения Апелляционная палата в составе коллегии из трех судей (Панаид, Панкулич и Боднар) не удосужилась даже сформировать позицию для полного текста своего решения.
Почему это подарок Ахметову? Судьи отдали сторонам сокращенный текст решения с отказом рассматривать нашу жалобу по существу. Содержание определения выписано так, что неизвестно в какой части решения первой инстанции в силе, а в какой нет.
Но главное: судьи решили не давать сегодня полный текст со своими доводами. А оставили это до понедельника.
Я не вижу этому иного объяснения, как попытка поторговаться с Ахметовым об этих аргументах.
Судьи устно озвучили, что дело еще может спасти прокурор. Ждем решений от прокуроров.
Но что касается суда, надеюсь судьям хватит ума не перечеркивать в своих аргументах в понедельник шансы на спасение дела. Цена очень велика. Схема на 40 млрд грн убытков.
Мы как организация свои выводы сделали. Главное – видимо пришло время очищать и ВАКС. Надеемся, что судебная реформа и новое ВРП в этом поможет", - заявил Шабунин.