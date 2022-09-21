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Призываю главу МИД Финляндии Хаависто присоединиться к закрытию границы с Россией, - Кулеба

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Призываю главу МИД Финляндии Хаависто присоединиться к закрытию границы с Россией, - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал финского коллегу Пекку Хаависто присоединиться к странам Балтии и Польши в закрытии границы с Россией и обсудил с ним военную помощь.

Об этом глава украинской дипломатии сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Встретился с моим финским коллегой Пеккой Хаависто. Мы сосредоточились на дальнейшей военной помощи Украине, поскольку мы защищаем наш народ и нашу землю от продолжающейся российской агрессии. Я призвал Финляндию присоединиться к странам Балтии и Польши в закрытии границы с Россией", - отметил Кулеба.

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Топ комментарии

  • Дмитро Карпенко
    мразоту впусти в країну, то вона потім виходить і кричить "путін, ввіді вайска!"
  • vitaliymkua
  • Andrey Shevchenko f5154a7a
    Пусть сидят за колючей проволокой
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