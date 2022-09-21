Цели "СВО" в Украине будут выполнены, независимо от того, сколько нужно на это времени, - Лавров

Цели "специальной военной операции" в Украине сохраняют свою актуальность и будут выполнены независимо от того, сколько нужно на это времени.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Ее цели известны: защита населения Донбасса, устранение российских угроз безопасности, демилитаризации и денацификации Украины. Все они остаются актуальными и будут выполнены независимо от того, как нужно времени", - сказал Лавров.

По мнению российского министра, "в Вашингтоне не заинтересованы в установлении мира и спокойствия в Украине".

"Это стало понятно уже в марте, когда Москва и Киев приблизились к достижению договоренностей между собой. Такая очередь событий явно испугала американцев и британцев, и они фактически запретили Украине вести дальнейший диалог с Россией. С тех пор украинские власти уклоняются от процесса переговоров", – объяснил Лавров.

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Глава российского МИД также заявил, что из натовского оружия якобы убивают мирных жителей на территории РФ.

"Из натовского, американского вооружения обстреливают сопредельную Украину российскую территорию, убивают там мирных жителей. В Пентагоне не скрывают, что передают Киеву разведданные, целеуказания для нанесения ударов", - сказал Лавров.

Он также отметил, что Москва фиксирует присутствие американских наемников и советников "на поле боя". "Фактически США балонсируют на грани превращения в сторону конфликта", - добавил Лавров.

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