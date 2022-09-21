При посредничестве Саудовской Аравии Россия отпустила из плена десятерых иностранных военнопленных
Об этом пишет официальное саудовское информагентство SPA, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Отмечается, что кронпринц Саудовской Аравии Мохамад бин Салман, являющийся фактическим руководителем государства, был посредником между Украиной и Россией в вопросе освобождения военнопленных.
В сообщении уточняется, что освобожденные - граждане США, Марокко, Великобритании, Швеции и Хорватии, уже прибывшие на территорию Саудовской Аравии.
Вероятно, речь идет о британцах Шоне Пиннере и Айдене Аслине, хорвате Векославе Пребиге, марокканце Брахиме Саадуне, американцах Александре Дрюке, Энди Хьюне и Суэде Мурекези – об их задержании российскими оккупантами публично сообщалось в СМИ.
О том, освобождала ли Украина российских военнопленных, не сказано.