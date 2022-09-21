Вследствие удара по дамбе на реке Ингулец в Кривом Роге подтоплено 170 домохозяйств, - Вилкул

В Кривом Роге уже неделю круглосуточно работают над ликвидацией последствий российских ракетных ударов по гидротехническим сооружениям, уровень воды в реке Ингулец – в пределах нормы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале начальник Криворожской военной администрации Александр Вилкул.

"Уже неделю продолжаются круглосуточные восстановительные работы на гидротехнических сооружениях, пострадавших вследствие террористических ракетных атак оккупантов. На сегодняшний день ситуация полностью стабилизирована. Уровень воды в реке Ингулец в пределах допустимых норм, качество питьевой воды по городу соответствует нормам", - отметил начальник ВА.

Он напомнил, что идет прием заявок от криворожцев, чьи домовладения пострадали от подтопления, на получение материальной помощи. По окончательным результатам обследования, от подтопления в той или иной степени пострадало 170 домохозяйств. На сегодняшний день принято 90 заявок на предоставление материальной помощи от города, а через приложение "Дія" оформлено 75 заявок на получение помощи от государства.

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"Что касается помощи от города, то домохозяйства, где пострадали жилые помещения, получат помощь в размере четырех средних прожиточных минимумов - это 10 032 гривны. Где пострадали подвальные или нежилые помещения, получат помощь в размере одного прожиточного минимума - это 2 508 гривен. Городом уже выделен финансовый ресурс для обеспечения таких выплат. Хочу сказать, чтобы все понимали: законодательно этих выплат нет. В соответствии с законодательством компенсация предоставляется государством после войны. Но мы понимаем, как людям тяжело, и оказываем помощь сейчас из городского бюджета. А потом еще предоставит государство, если вы оформите документы через "Дію", – объяснил Вилкул.

Он также отметил, что сегодня днем ​​в Криворожском районе войска России обстреляли приграничные территории Зеленодольской громады. Обошлось без потерь и разрушений.

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