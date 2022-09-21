Если Россия применит ядерное оружие в Украине, США уничтожат Черноморский флот, - Ходжес

По словам генерала-лейтенанта Бена Ходжеса, ответ Пентагона, возможно, и не будет ядерным, но от этого не менее сокрушительным. Могут быть разрушены военные базы в Крыму.

На применение Россией ядерного оружия в Украине США ответят "сокрушительным ударом" возмездия по российским военным базам или Черноморскому флоту — с таким предупреждением 21 сентября выступил бывший командующий американскими войсками в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес, пишет The Daily Mail, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на focus.ua.

Ответ Америки, возможно, будет и не ядерным, но это не помешает вооруженным силам США уничтожить российский Черноморский флот или крымские военные базы.

Такой комментарий прозвучал в ответ на угрозы Путина миру ядерному оружию.

Также читайте: Надо готовиться к распаду России, - Ходжес

Генерал Ходжес, руководивший американской армией в Европе в период 2014-2018 гг., рассматривает угрозу ядерного удара по Украине весьма маловероятно. Однако, по его словам, на любое применение оружия массового поражения будет скорый и жесткий ответ со стороны президента Байдена.

По мнению Ходжеса, Путин отдает себе отчет в том, что со стороны США пойдет ответ.

"Возможно, ответ США будет не ядерным, но достаточно разрушительным, например, для уничтожения черноморского флота РФ или российских баз в Крыму, — объяснил Ходжес. — Поэтому я считаю, что Путин и его окружение не хотят прямого столкновения с США".