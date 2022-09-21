Из плена освободили нескольких защитников Азовстали, в том числе руководителя патрульной полиции Мариуполя Вершинина и Пташку (Екатерину Полищук). ФОТО

Из плена освободили нескольких защитников Азовстали, в том числе руководителя патрульной полиции Мариуполя Вершинина.