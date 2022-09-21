Из плена освободили нескольких защитников Азовстали, в том числе руководителя патрульной полиции Мариуполя Вершинина и Пташку (Екатерину Полищук). ФОТО
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Из плена освободили нескольких защитников Азовстали, в том числе руководителя патрульной полиции Мариуполя Вершинина.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграм-канал "Мариуполь сейчас".
В телеграме опубликовали фото освобожденных защитников.
Освобожденный из плена руководитель патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин.
Легендарная Пташка - Екатерина Полищук
Также был освобожден сержант 36-й ОБМП Михаил Дианов.