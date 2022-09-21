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Из плена освободили нескольких защитников Азовстали, в том числе руководителя патрульной полиции Мариуполя Вершинина и Пташку (Екатерину Полищук). ФОТО

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Из плена освободили нескольких защитников Азовстали, в том числе руководителя патрульной полиции Мариуполя Вершинина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграм-канал "Мариуполь сейчас".

В телеграме опубликовали фото освобожденных защитников.

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Из плена освободили нескольких защитников Азовстали, в том числе руководителя патрульной полиции Мариуполя Вершинина и Пташку (Екатерину Полищук) 01

Освобожденный из плена руководитель патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин.

Из плена освободили нескольких защитников Азовстали, в том числе руководителя патрульной полиции Мариуполя Вершинина и Пташку (Екатерину Полищук) 02

Легендарная Пташка - Екатерина Полищук

Также был освобожден сержант 36-й ОБМП Михаил Дианов.


Из плена освободили нескольких защитников Азовстали, в том числе руководителя патрульной полиции Мариуполя Вершинина и Пташку (Екатерину Полищук) 03

Из плена освободили нескольких защитников Азовстали, в том числе руководителя патрульной полиции Мариуполя Вершинина и Пташку (Екатерину Полищук) 04

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Топ комментарии

  • Валентина Саюн c856325a
    Як з концтабору, худі,змучені. Бережіть себе.
  • Николай Влад
    Вершинін не зрадив присязі і разом з азовцями, морськими піхотинцями, прикордонниками, теробороною боронив Маріуполь до кінця...
    Хоча деяки поліцейські зрадили Україну та пішли на співпрацю з окупантами в Маріуполі.
  • Максім ХОЙ 07fb0949
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