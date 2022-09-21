Ядерный терроризм РФ на Запорожской АЭС - это угроза планетарного масштаба, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о ситуации на Запорожской АЭС на мероприятии по безопасности гражданских ядерных объектов в ситуации вооруженного конфликта, которое состоялось на полях 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Ядерный терроризм - это не проблема Украины, это угроза планетарного масштаба. До сих пор человечество не сталкивалось ни с чем подобным". Шмыгаль подчеркнул, что с 24 февраля вся Европа стала жертвой ядерного терроризма: "Даже в страшном сне цивилизованный мир не мог себе представить, что в XXI веке кто-то будет подвергать массированной атаке атомные электростанции. Но сегодня российские войска держат возведенный курок у виска всего мира".

По словам премьера, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси очертил семь принципов функционирования объекта, однако ни один из этих пунктов не выполнен российской стороной.

"Запорожская станция превращена в мощную военную базу с арсеналом оружия. Она служит для россиян живым щитом, чтобы обстреливать соседние города. Они знают, что Украина не будет стрелять в ответ, потому что понимает свою ответственность. В то же время видим обстрелы станции Россией, отключение АЭС от энергосети и угрозы остановить работу энергоблоков", - отметил Шмыгаль.

Читайте также: Без Запорожской АЭС Украина вряд ли сможет обеспечить экспорт электроэнергии в ЕС, - Шмыгаль

Глава украинского правительства подчеркнул, что нужны решительные действия, в частности, международная миссия ООН и Европейского Союза, результатом которой станет полная демилитаризация ЗАЭС и близлежащей территории, которая будет полностью находиться под украинским контролем с мониторинговой миссией МАГАТЭ.