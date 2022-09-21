Министры иностранных дел ЕС проведут срочную встречу из-за заявлений Путина, - Reuters
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Главы внешнеполитических ведомств государств-членов Европейского Союза в среду вечером должны провести срочную встречу после заявлений президента России Владимира Путина о частичной мобилизации.
Об этом передает Reuters со ссылкой на информированных дипломатов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
В настоящее время главы МИД стран Евросоюза, как известно, находятся в Нью-Йорке для участия в ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Других подробностей встречи не приводится.