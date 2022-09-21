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Министры иностранных дел ЕС проведут срочную встречу из-за заявлений Путина, - Reuters

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Министры иностранных дел ЕС проведут срочную встречу из-за заявлений Путина, - Reuters
Главы внешнеполитических ведомств государств-членов Европейского Союза в среду вечером должны провести срочную встречу после заявлений президента России Владимира Путина о частичной мобилизации.

Об этом передает Reuters со ссылкой на информированных дипломатов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

В настоящее время главы МИД стран Евросоюза, как известно, находятся в Нью-Йорке для участия в ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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Других подробностей встречи не приводится.

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  • Павло ШОвте
    Питання ядерного удару не питання віри, а питання підготовки населення до його наслідків та варіантів дій (виїжджати з великих міст чи ні і т.п.) ми повинні виходити з того, що ядерний удар буде і готуватися до нього. Всі раціональні аргументи були викинуті на смітник 24.02.
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  • alexandr shamov
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    Дiзнались , що воно дурне.

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