В Изюме уже эксгумировали тела 320 гражданских и 18 военных, - прокуратура
Об этом сообщил прокурор Харьковской области Александр Фильчаков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
По словам прокурора, на кладбище обнаружили 445 могил, в некоторых из них похоронены от 2 до 4 человек одновременно. "Очень большое количество эксгумированных - с минно-взрывными травмами, также очень много - с многочисленными переломами костей, есть также с признаками пыток", - сказал Фильчаков.
Работы по эксгумации похороненных на кладбище в Изюме планируют завершить до конца 23 сентября, отметил прокурор. Далее группы будут работать на других объектах.
"Есть другие места, которые нами уже установлены. И эти совместные группы будут уже эксгумировать тела на других территориях. Уже известно о примерно 3-5 этих захоронениях", - сообщил прокурор.
Погибших во время оккупации в Изюмском районе могут быть тысячи, сообщил глава райадминистрации Степан Масельский.
"Мы были бы очень счастливы, если бы это захоронение было бы единственным в нашем районе. Потому что каждый день находим у подъездов закопанных людей, находим по посадкам, очень многие люди хоронили сами, по домам. Особенно сначала в результате авианалетов, от ударов артиллерии", - сказал Масельский.